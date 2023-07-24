وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع اكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بإحدى فنادق القاهرة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تدشين مشروع جديد لاكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم.

وعبر جون فايولا وكيل اللاعبين المعروف عن سعادته بالقدوم إلى مصر مرة أخرى والذي أكد ان مصر تطورت كثيرا منذ آخر زيارة لها منذ سنوات، مضيفا أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين الواعدين أصحاب المهارات الجيدة، وهو ما شجعه على القدوم الى مصر لانتقاء هؤلاء اللاعبين ومساعدتهم للاحتراف بأكبر الأندية خارج مصر.

- اختيار 10 لاعبين من مشروع كابيتانو لإعدادهم وتأهيلهم بالخارج

فيما أعرب شريف حجازى رئيس مجموعة "أوشن بلسر "، عن فخره للعودة والعمل بمصر مرة أخرى مضيفا لإيمانه بأهمية الرياضة وخاصة للأبناء والتي تبني أجسامهم بدنيا ونفسيا ، موضحا أن التجربة تم بالفعل إقامتها باسبانيا وبالتحديد بنادى ريال مدريد وسعداء بنقل التجربة إلى مصر، كما سيتم أيضا اختيار حوالى 10 لاعبين من مشروع كابيتانو لإعدادهم وتأهيلهم بالخارج وترشيحهم لأندية عالمية لاحترافهم بها.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر لمجموعة العمل، معبرا عن سعادته بما تحدث عنه جون فيولا على ان مصر بالفعل تغيرت للافضل منذ زيارته لمصر منذ سنوات.

وأوضح وزير الرياضة أن منظومة الكرة بمصر جزء من منظومة الرياضة المصرية،

مضيفا أننا قدمنا دوري مراكز الشباب برعاية راعي الكرة الافريقية شركة توتال بمشاركة أكثر من 30 ألف لاعب من سن 17- 28 عاما.

- يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع كابيتانو بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشار صبحي الى مشروع كابيتانو والذي يعد من أهم المشروعات المتواجدة بمصر والتى تتم بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا على ان وزارة الشباب والرياضة تواجدت بمشروع كابتيانو فى جميع الاماكن بمصر، وحاليا نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية ونسير بخطى ثابتة وناجحة فى هذا المشروع.

وأشار وزير الشباب والرياضة الى المشروع الثالث والذي يتم تنفيذه برعاية الوزارة وهو " show case" والذي سوف يتم تنفيذه بمصر خلال الفترة القادمة، مضيفا أننا نقوم بمد ايدينا لجميع الشركاء فى القطاع الخاص من اجل تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها ، وأكد صبحي على اننا سوف نقوم بربط المشروعات الثلاثة" دوري مراكز الشباب ، وكابيتانو ، show case "

وطالب "صبحي" القائمين على مشروع "show case " بأن يتم الاعلان عن كافة التفاصيل لاتاحة الفرصة لجميع أبنائنا بمصر للاشتراك فى المشروع.

ويشارك في مشروع " The Showcase " أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس سيلتا فيجو وبلد الوليد.

وسوف يتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 7 حتى 18 أغسطس المقبل على ان تكون المراحل السنية المستهدفة للمشروع بداية من سن 17 سنة .

شارك بالحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة واللواء ،عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير، الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة ،والدكتور احمد جمعه معاون الوزير ، فابيو دوناتو رئيس شركة



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