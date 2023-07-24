الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي، وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي، التي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بالمستشفى والوحدات الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لسير العمل بأقسام مستشفى البداري المركزي، لمتابعة الوضع الصحي للمرضى والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم بأقسام الغسل الكلوي والاستقبال العام ووحدة عناية القلب.

وبدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، واطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالوحدة، واستمع إلى شرح حول إمكانيات الوحدة ومدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ووحدة المياه بالقسم.

كما تفقد سعد قسم الاستقبال بالمستشفى والعيادات ووحدة عناية القلب بالمستشفى، والتقى بعض المرضى واستمع إلى طلباتهم واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى للوقوف على مدى رضا المرضى عن الخدمة.

ووجه محافظ أسيوط وكيل الوزارة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول العمل .. مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الانتظام وأداء مهام عملهم نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذي يخدم منطقة يتجاوز سكانها الـ 300 ألف مواطن.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

الاستقبال العام التأمين الصحي الخدمات الصحية المقدمة الخدمات المقدمة للمرضي

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