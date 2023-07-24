الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غادة عجمى تلتقى السفير المصرى والجالية المصرية بالكويت

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب

عقدت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، عددا من اللقاءات في دولة الكويت الشقيق، حيث التقت السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت وأعضاء السفارة.

كما التقت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب أعضاء الجالية المصرية في دولة الكويت الشقيق، والتقت أيضا راعي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي.

ووجهت النائبة غادة عجمي الشكر للسفير أسامة شلتوت على مجهوداته الكبيرة الراقية في دعم العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين القائمة على الاحترام المتبادل.

وثمنت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، دور وزارتي الهجرة والخارجية في دعم المصريين بالخارج، مثنية على الدور الكبير للملحق الثقافي بالسفارة المصرية بالكويت سعيد عبد الرسول، وأثنت على مجهوده في ملف التنسيق من سنوات معها.

النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب
الجالية المصرية بالكويت السفير اسامه شلتوت القمص بيجول الأنبا بيشوي العلاقات المصرية الكويتية المصريين في الخارج سفير مصر بالكويت النائبة غادة عجمي

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