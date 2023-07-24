ضبط 215 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي مع المرور ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة ، وكذلك المساهمة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ونفذت قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت اشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و ا/ سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

أسفرت تلك الحملة التى تمت تحت رئاسة الدكتور عادل رضوان مدير مجزر كوم حمادة والدكتور عادل حماد مدير مجزر قرية الطود عن ضبط ذبيحة كاملة لبقرة أنثى دون السن تزن 215 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الادمى بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت الحملة بالمرور على مركز أبو المطامير، و تم ضبط 4 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومصنع مخصبات يدار بدون ترخيص ويقوم بانتاج منتجات زراعية غير معتمدة ومجهولة المصدر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.