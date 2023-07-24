الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روشتة مهمة يقدمها خبير تربوى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023، وسط حالة من الترقب والقلق تسود أجواء الأسر المصرية في انتظارها، لذلك يقدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي روشتة مهمة لأولياء الأمور لاستقبال نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأشار الخبير التربوي إلى أنه يجب على الأسرة أخذ النصائح التالية عين الاعتبار:

أولا: العمل على بث الطمأنينة في نفوس الأبناء وأن يتحلى الوالدان بالثبات والاتزان الانفعالي بحيث لا تبدو عليهم أي علامات تدل على الشعور بالقلق أو التوتر.

ثانيا: تجنب مقارنة نتيجة الطالب بنتيجة غيره أو تذكيره بالمجموع الذي حصل عليه غيره من أقاربه ومعارفه مثلا في السنوات السابقة لتقليل الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطالب والتي قد تكون آثارها خطيرة بعد ذلك.

ثالثا: تجنب إظهار الغضب أو عدم الرضا عن النتيجة بعد ظهورها أو التقليل من شأن الطالب أو إشعاره بالفشل أو عدم التقبل أو فقدانه لجزء من مكانته لدى الوالدين بسبب تدني الدرجات.

رابعا: التركيز على التفكير الإيجابي والتخطيط الجيد للمستقبل من خلال دراسة الوضع الحالي للمجموع والكليات المتاحة وسوق العمل وظروف الطالب والموازنة بين هذه الأمور للوصول لأفضل النتائج.

خامسا: الرضا بالنتيجة والتفاؤل وتذكر دائما أنه إذا فات طريق للنجاح فهناك العديد من الطرق الأخرى ينبغي أن يختار الطالب أنسبها ليصل إلى النجاح المطلوب.

سادسا: على الأسرة أن تساعد الطالب في اختيار مساره الجامعي من خلال المناقشة وتقديم المشورة وتوضيح ما يجهله الطالب عن الواقع والحياة.

سابعا: تجنب المواقف التي تضع الطالب تحت ضغط المقارنة أو الشعور بالذنب والتقصير مع الحرص دائما على تدعيم ثقة الطالب في نفسه والتركيز على المجهود الذي بذله وتقديره.

ثامنا: مساعدة الطالب أيا كان مجموعة على الاستعداد جيدا للحياة الجامعية من خلال تكوين فكرة عامة عن الدراسة والعمل ونظام الحضور والأدوات المطلوبة وكيفية تحقيق التفوق ووضع خطة محددة لتحقيق ذلك.

واختتم عاصم حجازي نصائحه لأولياء الأمور والطلاب قائلا: “وأخيرا فإن التفكير الإيجابي والرضا والتخطيط الجيد والاتزان الانفعالي هي ما يجب التركيز عليه في الفترة المقبلة”.

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