الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل نظام الحماية للشعب الفلسطينى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاقتحام الذي ارتكبته قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، لمخيم نور شمس وما نتج عنه من اعتداءات على المواطنين وإصابات في صفوفهم، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن تكرار الاحتلال لجرائمه التي ارتكبها في مخيم جنين تأكيد جديد أن دولة الاحتلال تستخف بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها، وإثبات آخر على أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتكرارها في أكثر من موقع ومنطقة فلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية للشعب الفلسطيني، حتى لا يبقى شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال وأزماته في ظل ازدواجية المعايير الدولية.

وحذرت من مخاطر استمرار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تصدير أزماته للساحة الفلسطينية وتدفيع الشعب أثمانا باهظة لحلها، فشعبنا لم يدفع فقط ثمن وجود الاحتلال واستمراره وإنما أيضاً ثمنًا لأزماته الداخلية.