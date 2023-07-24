محافظ الدقهلية: التصدي لمواجهة التعديات على أراضي الدولة بكل حزم

قام محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بمتابعة تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين وبلقاس والمنصورة لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وذكر بيان صادر اليوم عن محافظة الدقهلية أنه في مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة لأحد المواطنين بقرية المقاطعة عبارة عن رصيف فى شارع فرعي ومبنى مجاور على الطريق العمومى تم إنشائهما بالمخالفة وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف حنان فوزى نائب رئيس المركز وسكرتير الوحدة القرويه بالمقاطعة وفريق العمل الميدانى.

كما تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية كفر الروك لسور يتم بناؤه بدون ترخيص بطول 13 مترا وارتفاع 1.5 متر داخل الكتلة السكانية والحيز العمراني مخالفا لقانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتم تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد أثناء البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بإشراف عزت الكيلاني رئيس الوحدة القروية بكفر الروك وفريق العمل الميدانى بالوحدة المحلية.

وفي مركز ومدينة بلقاس قالت غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ أعمال المراجعة والفحص لرخص البناء الصادرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بسنديله التابعة لرئاسة المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وفي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لشدة خشبية مخالفة تمهيدا لصب الدور الثالث علوي علي مساحة 80 متر مربع بقرية برق العز نطاق رئاسة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين باشراف ومتابعة الدكتورة مني المتبولي نائب رئيس المركز.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدي على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.