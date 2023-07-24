الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسماعيلية": الانتهاء من تطوير 85% من مستشفى القنطرة شرق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية بالقنطرة شرق، يرافقه الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير المديرية، والدكتورة نهلة تعيلب، مدير إدارة الرعاية الأساسية.

 

بدأت الجولة بزيارة مستشفى القنطرة شرق وتفقد أقسام المستشفى، وتابع تردد المرضى بقسم الاستقبال والذين بلغ عددهم  72 حالة، ثم انتقل إلى قسم الكلى الصناعى والتقى بالمرضى وذويهم وبلغ عدد الحالات بالقسم اليوم 20 حالة، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وانتظام سير العمل بالمستشفى وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية بالمستشفى وانتظام العمل على مدار الساعة، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى جودة الخدمات الصحية للمرضى.

وتابع الدكتور على حطب، أعمال فريق المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" ونسبة التردد على الفرق الثابتة أوالمتنقلة، مشددًا على تنوع أماكن تمركز الفرق المتنقلة للحصول على أعلى مستهدف، ووجه بزيادة وتكثيف التوعية الصحية، وإعلام المواطنين بالخدمات الشاملة التى تقدمها المبادرة.

واستكمل الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، الجولة بالمرور على مستشفى القنطرة شرق المطوّر، لمتابعة معدل الإنجار بأعمال التطوير بالمستشفى الجديد، ولمتابعة سير العمل على الطبيعة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 85% من أعمال التطوير بالمستشفى. 

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