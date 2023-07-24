محافظ الوادى الجديد: 240 ألف فدان تعمل بنظام الرى الحديث بالفرافرة

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي مساحة أراضى المشروعات الاستثمارية بالفرافرة وصلت حاليا إلى 240055 فدانا، منها تم بالمزاد العلني ومنها بالأمر المباشر، إلى جانب مبادرة النخيل، وجميعها تعمل بالرى الحديث.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن هذه المساحات شهدت دخول زراعات جديدة غير تقليدية وإطلاق مبادرة النخيل لعدد 366820 نخلة، وتم التوسع فى زراعة محصول القمح لتقليل الاستيراد من الخارج، وإضافة زراعات أخرى كالبطاطس والفول السودانى.



قال الزملوط، إن منطقة الفرافرة شهدت زراعات جديدة غير تقليدية كالنباتات الطبية والعطرية والنعناع، كما نجحت المنطقة من خلال شركات الاستثمار فى استخدام وسائل الرى الحديث فى الزراعات، منها الرى بالتنقيط والرى بالرش، واستخدام أسلوب الرى المطرى لأول مرة الذى يساعد فى توفير المياه الجوفية والوقت والأسمدة.