مايسة عطوة: ثورة 23 يوليو نجحت فى تغيير واقع الحياة على أرض الدولة المصرية

هنأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدة أن ثورة 23 يوليو نجحت في تغيير واقع الحياة على أرض الدولة المصرية بما حققته من نجاحات عدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها اليوم، إلى أن ثورة 23 يوليو أصبحت علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث، حيث قدمت العديد من الإنجازات في جميع جوانب الحياة، كما أنها حققت إنجازات لقضايا الأمة العربية والمواطن العربي.

وأكدت عضو مجلس النواب أن ثورة يوليو المجيدة شكلت علامة مضيئة في تاريخ مصر، فيها التف الشعب المصري، بكل طوائفه، حول قادة الثورة، فسطروا ملحمة تاريخية رسخت مفاهيم العدالة الاجتماعية، وحققت الاستقلال، والكرامة، والعزة، التي يحيا بها كل مصري في وطنه الغالي.

وقالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو سطرت بأحرف من نور بطولات ضباط مصر الأحرار الذين أبوا إلا أن يعيش وطننا الغالي مصر في عزة وشموخ، وكان من مكتسبات نضالهم تحرير البلاد من الاستعمار الأجنبي وتحويل النظام السياسي إلى الجمهورية.