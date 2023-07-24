الإعلامى خالد صلاح ينعى والد الدكتور محمد الباز

نعى الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح، ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز منشورا على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" ينعى فيه والده بكلمات مؤثرة، قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي.. اليوم مات أبي".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.