ماذا تفعل إذا شعرت بالإجهاد الحرارى؟.. "الصحة" تجيب

أوضحت وزارة الصحة والسكان أبرز وأهم الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطنون فى حال الشعور بالإجهاد الحرارى، وذلك فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ونصحت الوزارة بضرورة التوقف عن ممارسة جميع الأنشطة والحصول على الراحة اللازمة، مع ضرورة الانتقال إلى مكان أكثر برودة، وتناول الماء والسوائل الباردة، وشددت على أنه فى حال عدم تحسن الحالة خلال ساعة واحدة يجب التواصل مع الطبيب.

- إجراءات للوقاية من الإجهاد الحرارى

كما قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من الإجراءات للوقاية من الإجهاد الحراري، لافتة إلى ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة خفيفة، وتناول كمية كبيرة من السوائل، مع ضرورة تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرًا.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أعلن عن استعداد الوزارة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات الوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال أي حالات إصابة بضربات الشمس، موضحًا أن أعراض ضربات الشمس والإجهاد الحراري تظهر في صورة ارتفاع درجة حرارة الجسم، واحمرار الوجه مع جفاف الجلد والتهاب العين، وحدوث إجهاد عام، يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، ثم الشعور بدوار مع قيء وهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض، والتنفس بشكل غير طبيعي.