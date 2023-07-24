كاتب صحفى لـ«إكسترا نيوز»: هناك دوافع كثيرة للغاية لقيام ثورة 23 يوليو

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إنه كانت هناك دوافع كثيرة للغاية لقيام ثورة 23 يوليو، لافتًا إلى كلمة الرئيس السيسي بالأمس في ذكرى الثورة، بأن هناك فئات من المجتمع تم تمكينهم فعليًا بعد ثورة 23 يوليو على رأسهم الفلاحون والعمال.

وأضاف «رائف»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر مرت بفترة سيئة للغاية قبل الثورة، إذ أن الفلاحين والعمال عانوا من الفقر، فضلًا عن هيمنة الاحتلال على الداخل المصري وفقدان المكانة الدولية والإقليمية للدولة، إلى جانب الحكم الهش الذي سلم مفاصل الدولة للاحتلال.

وتابع أنه كانت هناك دوافع كثيرة لقيام ثورة 23 يوليو، قائلًا: «نتحدث عن ثورة استطاعت بالفعل إنجار الكثير من الأعمال، تبعتها أيضًا طفرة هائلة سواء على الصعيد الزراعي أو المجال التصنيعي إلى جانب بناء السد العالي والمشروعات القومية العملاقة».