الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يترأس المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الابتدائية في الغردقة

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الابتدائية، بالغردقة، والذي يعقد تحت شعار "مش عادي".

 وأشرفت اللجنة الإيبارشية القائمة على خدمة المرحلة الابتدائية، بقيادة الأب أمجد عزت على المؤتمر، الذي شارك فيه العديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومسؤولي المرحلة الابتدائية.

دار المؤتمر حول "حياتي كمسيحي"، انطلاقًا من الآية القائلة المقدسة|، "وأَمَّا نَحنُ فلَنا فِكْرُ المسيح."، حيث تضمن المؤتمر عددًا من الفقرات المتنوعة.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الابتدائية، شهدت أيضًا بعض الجولات التثقيفية، والترفيهية، بمدينة الغردقة، وشواطئها.

الانبا عمانوئيل عياد الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للاقباط الكاثوليك عمانوئيل عياد لأنبا عمانوئيل عياد

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

الإيقاف 6 مباريات ينتظر الشحات رغم اعتذاره للشيبى

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

"المالية": تسليم 27 ألف سيارة جديدة لمبادرة إحلال المركبات

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

الضأن بـ250 للكيلو والكباب بـ280.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائي في إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)