الأنبا عمانوئيل يترأس المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الابتدائية في الغردقة

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الابتدائية، بالغردقة، والذي يعقد تحت شعار "مش عادي".

وأشرفت اللجنة الإيبارشية القائمة على خدمة المرحلة الابتدائية، بقيادة الأب أمجد عزت على المؤتمر، الذي شارك فيه العديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومسؤولي المرحلة الابتدائية.

دار المؤتمر حول "حياتي كمسيحي"، انطلاقًا من الآية القائلة المقدسة|، "وأَمَّا نَحنُ فلَنا فِكْرُ المسيح."، حيث تضمن المؤتمر عددًا من الفقرات المتنوعة.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الابتدائية، شهدت أيضًا بعض الجولات التثقيفية، والترفيهية، بمدينة الغردقة، وشواطئها.