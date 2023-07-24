"المهندسين" توضح شروط الحصول على خصم 50% لماجستير إدارة الأعمال من الجامعة اليابانية

أوضحت النقابة العامة للمهندسين، شروط التقديم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية، والذي أعلنت عنه النقابة من أيام بخصم خاص لأعضاء الجمعية العمومية يصل إلى 50 ٪؜ من إجمالي تكلفة البرنامج، المقررة من الجامعة.

وحددت النقابة شروط التقديم والقبول في البرنامج كالتالي:

١-درجة البكالوريوس الخاصة بك يجب أن يكون المعدل التراكمي لها "جيد" على الأقل.

٢-يجب دفع رسوم طلب غير قابلة للاسترداد وقدرها 500 جنيه (من خلال فوري).

٣-يمكن تقديم المستندات الداعمة الخاصة بك بعد تقديم نموذج الطلب الخاص بك. ومع ذلك، إذا أمكن، يرجى تقديم شهادة تخرج البكالوريوس في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال عبارة عن برنامج تعليمي مختلط، مما يعني أنه سيتم حضور 3 فصول يوم السبت شخصيًا في حرم برج العرب أو حرم القرية الذكية في مدينة السادس من أكتوبر، وسيتم توفير فصل دراسي واحد في أحد أيام الأسبوع عبر الإنترنت في المساء.

ونوهت: رسوم برنامج ماجستير إدارة الأعمال 80.000 جنيه مصري للفصول الأربعة (سنتان). ومع ذلك عند وصول عدد المهندسين إلى أكثر من 21 مهندسا سيتم الحصول على منحة دراسية جزئية تصل إلى 50٪، بناءً على عدد المتقدمين من نقابتنا، وهذا سيجعل تكلفة البرنامج 40 ألف جنيه لمدة عامين، أو 10 آلاف جنيه لكل فصل دراسي، ويمكن دفع 10000 جنيه للفصل الدراسي على أقساط".