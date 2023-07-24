مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

شن مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، اقتحامًا موسعًا لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها اليوم، بأن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضافت أوقاف القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

يجدر الإشارة إلى أن شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضهم عند بوابات الأقصى الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين يوميًا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.