تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 415 شاحنة و102 سيجارة.

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 152 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 263 شاحنة و36 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وأمل بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس العبارتين أمل والقاهرة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و135 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 2350 راكبا.

