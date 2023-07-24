الإثنين 24 يوليو 2023
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مصر

"الصحة" تكشف أهمية لقاح "التهاب الكبد B" والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

لقاح التهاب الكبد
لقاح التهاب الكبد B

كشفت وزارة الصحة والسكان عددًا من المعلومات حول أهمية لقاح التهاب الكبد B، وذلك في إنفوجراف نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقالت الوزارة إن اللقاح مهم لكل الفئات العمرية، ولكنه بشكل خاص مهم للأطفال خلال 24 ساعة من الولادة، والأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B، والأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوي.

وأفادت وزارة الصحة والسكان بأنه عادة ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر، لافتة إلى أنه لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقي التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة.
وأكدت أن لقاح التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

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الصحة لقاح التهاب الكبد B الفئات العمرية جلسات غسيل كلوى فروع المصل واللقاح

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