الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإيقاف 6 مباريات ينتظر الشحات رغم اعتذاره للشيبى

حسين الشحات
حسين الشحات

 أصبح حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالإيقاف ما بين 4 إلى 8 مباريات وفقًا للائحة الانضباط، بعد تعديه على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، مساء أمس الأحد، عقب انتهاء مباراة الفريقين في الدوري المصري.

وبات الأحمر معرضًا لخسارة خدمات لاعبه حسين الشحات خلال الفترة المقبلة، عقب اعتدائه على لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، خلال مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على الأهلي بطل الدوري، قبل أن يشهد اللقاء مشادة قوية وتجاوزات من جانب لاعب "الأحمر" ضد الدولي المغربي.

وتصاعدت الأحداث عقب المباراة، رغم ذهاب الشحات إلى الشيبي واعتذاره له عما بدر منه، ولكن لاعب الأهلي أصبح مهدداً بالإيقاف خلال المباريات المقبلة.

سارع الأهلي بإعلانه عن توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات وفقاً لما نشره النادي على تويتر وذلك بسبب تجاوزاته عقب المباراة.

- بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة

في المقابل، أكد المدير الرياضي لبيراميدز هاني سعيد، أن نادي تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد حسين الشحات.

وأكد  حساب بيراميدز في تويتر أن النادي سيرفق في الشكوى جميع الفيديوهات والأدلة التي تثبت خروج الشحات عن النص وتعديه على محمد الشيبي بعد المباراة وخاصة وأن الأمر تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري.

وأضاف أن بيراميدز سيطالب في الشكوى بتوقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات، مشيراً إلى نية بيراميدز بالتقدم بشكوى ضد محمود ناجي حكم المباراة؛ بسبب الأخطاء التي ارتكبها.

وتواصل التصعيد رغم ذهاب الشحات بالاعتذار إلى الدولي المغربي، ولكن نشر الشيبي على حسابه في إنستجرام قائلًا: "تعرضت إلى سب وشتم أمي وأبي في مباراة السوبر (ضد الأهلي) بالإمارات ومباراة اليوم، مع مضايقات وضرب في المباراتين".

وأضاف: "قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان هناك تهديد بكسر قدمي حيث قال لي: 'لو كنت بدأت الماتش لكنت كسرت رجلك..!'، وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، كان ممكن وسهل جدًا أن أقوم بنفس الرد أو أكثر، لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسئولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة".

وتابع: "حتى فيديو ''الصلح'' كان أمام صحفيين وجاء بطلب من الطرف الآخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع، والتأكيد على أن التهديد بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري".

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