رسميًا.. التعاون السعودى يعلن انضمام مصطفى فتحى لبيراميدز

أعلن نادي التعاون السعودي، عن انضمام الدولي مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز بصفة نهائية بعد تفعيل بند الشراء.

وانضم مصطفى فتحي إلى بيراميدز في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من التعاون السعودي.

ونشر التعاون عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "التعازون يوافق على بيع عقد اللاعب مصطفى فتحي لنادي بيراميدز المصري".

وانتقل مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وتمكن بيراميدز من تفعيل بند الشراء، بعد تألق اللاعب مع الفريق خلال هذا الموسم.