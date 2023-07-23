إجلاء 16 ألفا من جزيرة رودس بسبب حرائق غابات اليونان

أجبر حريق غابات كبير اجتاح جزيرة رودس اليونانية آلاف السائحين على الفرار من فنادقهم، فيما وصفه المسؤولون اليونانيون بأنه أكبر عملية إجلاء أجانب في تاريخ البلاد.

وصف الأشخاص الذين حوصروا في الحريق المشاهد بالفوضوية والمخيفة، حيث اضطر البعض إلى المغادرة سيرًا على الأقدام أو العثور على وسيلة نقل خاصة بهم بعد أن طُلب منهم المغادرة.

اشتعلت حرائق الغابات في الجزء الأوسط والجنوب من جزيرة رودس - وهي جزيرة شهيرة للغاية بالنسبة لقضاء العطلات - منذ يوم الثلاثاء. وهي الأكبر من بين عدد من الحرائق في اليونان، ووقع الاشتعال بسبب موجة الحر التي يقول الخبراء إنها من المرجح أن تصبح الأطول في تاريخ البلاد، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

وقالت الحكومة اليونانية إنه تم إجلاء ما يقرب من 19 ألف شخص في رودس منذ يوم السبت.

ووصفت الحكومة العملية بأنها "أكبر جهد من هذا القبيل شهدته اليونان على الإطلاق"، وقالت إن 16000 شخص، بمن فيهم السياح والمقيمون، تم نقلهم برا و 3000 عن طريق البحر.

وفقًا لوزارة الحماية المدنية اليونانية ، فإن 13 دائرة، بما في ذلك منطقة أتيكا حيث تقع العاصمة أثينا، كانت في حالة تأهب أحمر لحرائق الغابات يوم الأحد، وهي أعلى حالة إنذار بسبب خطر نشوب حريق.

في أثينا، تم تعديل ساعات زيارة الأكروبوليس والمواقع الأثرية الأخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويضرب العاملون في بعض المواقع احتجاجا على ظروف العمل.