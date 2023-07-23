الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إجلاء 16 ألفا من جزيرة رودس بسبب حرائق غابات اليونان

حرائق غابات اليونان
حرائق غابات اليونان

أجبر حريق غابات كبير اجتاح جزيرة رودس اليونانية آلاف السائحين على الفرار من فنادقهم، فيما وصفه المسؤولون اليونانيون بأنه أكبر عملية إجلاء أجانب في تاريخ البلاد.

وصف الأشخاص الذين حوصروا في الحريق المشاهد بالفوضوية والمخيفة، حيث اضطر البعض إلى المغادرة سيرًا على الأقدام أو العثور على وسيلة نقل خاصة بهم بعد أن طُلب منهم المغادرة.

اشتعلت حرائق الغابات في الجزء الأوسط والجنوب من جزيرة رودس - وهي جزيرة شهيرة للغاية بالنسبة لقضاء العطلات - منذ يوم الثلاثاء. وهي الأكبر من بين عدد من الحرائق في اليونان، ووقع الاشتعال بسبب موجة الحر التي يقول الخبراء إنها من المرجح أن تصبح الأطول في تاريخ البلاد، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

وقالت الحكومة اليونانية إنه تم إجلاء ما يقرب من 19 ألف شخص في رودس منذ يوم السبت.
ووصفت الحكومة العملية بأنها "أكبر جهد من هذا القبيل شهدته اليونان على الإطلاق"، وقالت إن 16000 شخص، بمن فيهم السياح والمقيمون، تم نقلهم برا و 3000 عن طريق البحر.

وفقًا لوزارة الحماية المدنية اليونانية ، فإن 13 دائرة، بما في ذلك منطقة أتيكا حيث تقع العاصمة أثينا، كانت في حالة تأهب أحمر لحرائق الغابات يوم الأحد، وهي أعلى حالة إنذار بسبب خطر نشوب حريق.

في أثينا، تم تعديل ساعات زيارة الأكروبوليس والمواقع الأثرية الأخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويضرب العاملون في بعض المواقع احتجاجا على ظروف العمل.

 

حريق غابات رودس اليونانية السائحين إجلاء أجانب الحريق الجزء الأوسط حرائق الغابات

الأكثر قراءة

عميد "حقوق الإسكندرية": نسب النجاح المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة

قلب نتنياهو.. وعقله

عميد "حقوق الإسكندرية" يفجر مفاجأة بشأن رسوب الطلاب

الطلبة توحشوا بعد يناير.. الباز يعلق على احتجاجات طلاب الحقوق الراسبين

ثعبان يلدغ طفلة فى رقبتها أثناء لهوها أمام منزلها فى الدقهلية

ميلوني تشكر الإمارات لمساهمتها بـ100 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)