رئيسة وزراء إيطاليا تهنئ مصر بذكرى 23 يوليو.. وتشيد بالتنسيق المتواصل مع الرئيس السيسى

"ميلونى" تتطلع لتعزيز العلاقات مع مصر وتشيد بالاتصالات والتنسيق المتواصل مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما.

وحضر المقابلة السفير بسام راضى، سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وخلال المقابلة، وجهت ميلونى الشكر لمصر على المشاركة رفيعة المستوى فى فعاليات المؤتمر الدولى للهجرة.

وأضافت أنها تعلم أن اليوم هو يوم خاص بالنسبة لمصر والشعب المصرى، لأنه يوافق ذكرى العيد القومى للبلاد، ومن ثم فقد تقدمت رئيسة وزراء إيطاليا بالتهنئة لمصر قيادة وشعباً بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا تطلعها لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيدة بالاتصالات والتنسيق المتواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما انعكس على إضافة زخم للعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، لا سيما وأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين هو هدف مشترك.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى المجالات المتعددة التى يمكن بشأنها إقامة مشروعات مشتركة مع مصر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً للعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية فى كل المجالات ذات الصلة.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر لميلونى على دعوتها لمصر؛ للمشاركة فى هذا المؤتمر المهم، مشيراً إلى الأهمية البالغة لملف الهجرة فى مصر، خاصة أن البلاد تستضيف ما يقرب من ٩ ملايين مهاجر ولاجئ.

كما نقل مدبولى تحيات الرئيس السيسى لرئيسة وزراء إيطاليا، وتطلعه لزيارتها المقبلة لمصر، من أجل البناء على الزخم الحالى فى العلاقات الثنائية، بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

وأضاف مدبولى أن إيطاليا هى الشريك التجارى الأول لمصر فى الاتحاد الأوروبى، والرابع عالميًا، ونتطلع لتعزيز التعاون فى مجالات البتروكيماويات، والغاز الطبيعى، وكذا الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا ومنها إلى باقى أوروبا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة المهمة التى قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى، إلى مصر على رأس وفد كبير من رؤساء وممثلى كبرى الشركات الإيطالية، لا سيما فى مجالات الزراعة والرى والتصنيع الغذائى، وكلها مجالات نتطلع لتعزيز التعاون بشأنها مع إيطاليا.

وفى ختام المقابلة تم الاتفاق على موافاة الجانب الإيطالى من خلال السفير بسام راضى، سفير مصر فى روما، بتفاصيل المشروعات المقترح إقامتها بين البلدين فى الفترة المقبلة، حتى يتسنى دراستها والتوافق على المشروعات التى يمكن البدء بها، وتحديد مراحل التنفيذ.