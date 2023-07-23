تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى ضد بيراميدز بالدورى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي يخوض مباراة اليوم أمام بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه.

جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - محمد فخري - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وضمت دكة البدلاء كلا من:

علي لطفي- رامي ربيعة- أحمد عبدالقادر- حسين الشحات- أليو ديانج- علي معلول- أحمد القندوسي- رأفت خليل- أحمد نبيل كوكا.