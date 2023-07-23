بعيدًا عن النفط.. خبير يكشف أهمية اتجاه الجزائر لتنويع اقتصادها

قال سليمان ناصر، خبير اقتصادي، إن الحكومة الجزائرية رأت أن الاعتماد على النفط غير دائم ويتعرض لهزات لذلك أخذت العبرة والدرس من السنوات السابقة بسبب الهزات التي تعرض لها أسعار النفط.

أضاف ناصر، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في التسعينات بسبب انخفاض أسعار النفط وصلت ديون الجزائر إلى 33 مليون دولار وكان مبلغًا كبيرًا وقتها وتمكنت الجزائر من سداد هذه الديون.

وتابع أنه مع انهيار أسعار النفط في 2014، رأت الجزائر أن الاعتماد الدائم على الغاز في برامج التنمية لن يحقق الأهداف المرجوة، لذلك أعطى الرئيس عبدالمجيد تبون أهمية لتنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات أساسية يمكن التعويل عليها وعلى رأسها الزراعة التي كانت تشارك من 10-11% في الداخل المحلي وأصبحت تشارك بـ14% وكذلك السياحة والصناعات التكميلية.

قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

أشار إلى أن الصادرات خارج المحروقات في 2020 وصلت إلى 1.7 مليار دولار و في 2021 وصلت إلى 5 مليار دولار وفي 2022 وضع مخطط لكي تصل إلى7 مليارات وفي 20 23 وضع مخطط للوصول لـ10 مليارات وتم رفعه إلى 13 مليار دولار.