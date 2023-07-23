الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس كتلة الحوار: خطاب الرئيس السيسي مبشر ويبث الاطمئنان

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

علق الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلًا إن أكثر ما لفت نظره خلال كلمة الرئيس أن الروح المعنوية للرئيس مرتفعة، والخطاب مبشر يحمل طمأنينة في وقت يبث فيه أعداء الوطن روح اليأس. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس مطمئنة تبث الأمل، وكلماته منتصرة، تحث الناس على الاطمئنان في وسط تحديات مختلفة، والناس يهمها أن تكون أحوال الرئيس مطمئنة وأن يظهر قويًا.

وأوضح أن الرئيس عندما قال إن جميع الأصوات الجادة مسموعة، فهو يضع خطوطا حمراء تحت عنوان حالة الحوار الوطني، ورسالة واضحة لكل أصحاب الرأي ومن يقدمون حلولًا وبدائل وخبرات.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس عن الرئيس الأسبق محمد نجيب عرفان بالجميل، لأن محمد نجيب لم يأخذ حقه، رغم أنه تحمل المسئولية في بداية ثورة 23 يوليو، وحديث الرئيس يحمل إشارة لإخلاصه الشديد لأصحاب المسئولية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، خلال كلمته أشار إلى التعليم والصحة، وهي إشارة واضحة لاهتمامه ببناء البشر، وبصحة المواطن.

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