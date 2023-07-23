الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاق مع نساء تونس وتكريم "الموسيقيين".. رحلة ناجحة لـ أحمد سعد بمهرجان قرطاج

النجم أحمد سعد
النجم أحمد سعد

حقق النجم أحمد سعد نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية في رحلته لتونس لإحياء إحدى حفلات مهرجان قرطاج، حيث استقبله جمهور المهرجان الذي حضر بالآلاف وامتلئت جنبات المسرح الأثري بالجمهور التونسي والعربي حيث رحبوا بالنجم أحمد سعد بداية من دخوله ليقدم عددا كبيرا من الأغنيات منها "إيه اليوم الحلوه ده" و"عليكي عيون" و"اختياراتي" وغيرها من الأغنيات.

ولم تقف نجاحات أحمد سعد على الحفل الجماهيري فقط وتفاعل الجمهور معه بل تخطى خلال الحفل الأزمة التي حدثت خلال حفله السابق بتونس ببنزرت واتهم فيها بشكل خاطئ بالإساءة إلى سيدات تونس، ففي حفل أمس حدث وفاق كبير بينه وبين سيدات تونس حين أظهر احترامه وحبه لهم وأنهم لم يقدم على أي إساءة على الإطلاق.

وحرص سعد خلال الحفل على مخاطبة سيدات تونس حيث قال "يا جماعه أنا كتبت حاجة من قلبي وهقولها.. سألت عن أصل الجمال قالولي هي.. هي الأصول والشهامة والجدعنة.. والحلا هي الأصل منها هي.. والاحترام هي.. وجيت وشفت بعينيا طلع اسمها تونسية".. وتفاعل معها الجمهور التونسي بشدة وسط تصفيق حار من السيدات التونسيات من الحضور.

لم تقف النجاحات عند هذا الحد بل كرمت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، الفنان أحمد سعد، أثناء زيارته لتونس للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج للغناء والموسيقي، كما عبر أحمد سعد على حبه لتونس وشعبها وقام النقيب ماهر الهمامي بتسليمه شهادة تكريم و درع و بطاقة إنخراط في النقابة، كما كرمه مهرجان قرطاج على مشاركته الفعالية والمميزة والتي أعجب بها الجمهور، وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بتونس بمنشورات عن تواجد سعد والاحتفال به خاصة بعد إظهاره مدى الحب والاحترام للشعب التونسي وسيداته تونس بشكل عام.

 

النجم أحمد سعد أحمد سعد سعد مهرجان قرطاج المسرح التونسي

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