إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح إثر حادث بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة توناية بطريق " القاهرة_ اسكندرية "الزراعي داخل بنطاق دائرة شرطة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال مستشفى الشاملة في كفر 3 أشخاص مصابين بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة توناية بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من " أحمد محمد صبحى، ١٧ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد أبو العينين، 27 سنة، مصاب بكسر في الحوض، عاطف محمد أحمد، 36 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمون محافظة كفر الشيخ.

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.