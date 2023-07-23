الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبدأ من خمسة جنيهات.. تعرف على أسعار الكتب بمعرض الكتاب ببورسعيد

معرض الكتاب ببورسعيد
معرض الكتاب ببورسعيد

شهد معرض الكتاب ببورسعيد في دورته السادس أسعارا متفاوتة، خاصة وأن هناك أسعار تبدأ من خمسة جنبهات للكتاب الصغير، وهو ما دفع الأهالي وخاصة الشباب للإقبال علي الشراء.

عرضت دور النشر ومكاتب التوزيع عددًا كبيرًا من الكتب يتراوح سعرها بين الـ 15 والـ 250 جنيهًا،كا حد أقصي للأسعار والذي جعل الشباب يقبلون على الشراء، خاصة مع تنوع الكتيبات المعروضة خصوصاً بعد مشاركة أكثر من 60 ناشر في المعرض .

وقامت عدد من دور النشر بعمل خصومات تصل إلي 20٪ علي أسعار الكتب وذلك بمناسبة افتتاح المعرض اليوم في نسخته السادسة .

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من «60» ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة الـ6 للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها، ومن بينها: الألف كتاب الثاني، دراسات أدبية، إبداع عربي، أدباء القرن العشرين، نجيب محفوظ، وسلسلة ما، وتاريخ المصريين، والمأثورات الشعبية.

معرض الكتاب ببورسعيد
معرض الكتاب ببورسعيد
معرض الكتاب ببورسعيد
معرض الكتاب ببورسعيد
معرض الكتاب ببورسعيد
معرض الكتاب ببورسعيد
افتتاح المعرض اسعار الكتب الهيئة المصرية العامة للكتا الهيئة المصرية آستون الهيئة المصرية العامة

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