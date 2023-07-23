إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بمركز ومدينة الإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لحملات إزالة التعديات، التي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١، عن إزالة ٢١ حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها إزالة عدد ١ حالة تعدٍ بولاية المحافظة، على مساحة ١٣ سهمًا، ١٢قيراطًا، ٩ أفدنة، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

كما تمت إزالة عدد ٢٠ حالة تعدٍ بولاية الزراعة، على مساحة ٢ سهم، ٢ قيراط، ٢ فدان، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة، على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مشددًا على الضرب بيدٍ من حديد حيال المخالفين.