العثور على جثة مسن داخل منزله فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على جثة شخص متعفنة داخل منزل في مدينة قفط، جنوبي محافظة قنا، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص متعفنة داخل منزل في مدينة قفط.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة "كارم عطا"، يبلغ من العمر 55 عامًا، متعفنة داخل منزل في مدينة قفط، جارِ معاينة النيابة للجثة وما إذا كانت بها شبهة جنائية.