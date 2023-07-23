91 % نسبة النجاح فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مَن حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية إجمالي نسبتهم 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

وتبدأ كنترولات تقدير درجات تصحيح الثانوية العامة 2023 أعمال المرحلة الثانية من أعمال تقدير الدرجات، الأربعاء المقبل، والتي ستتم بشكل إلكتروني أيضًا على غرار عمليات التصحيح.

وأوضحت مصادر داخل ديوان عام الوزارة، لـ الدستور، أن أعمال المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة 2023 تتضمن رصد وتجميع الدرجات، وترتيب الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد، على مستوى كل قطاع من القطاعات الأربعة، (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة وأسيوط).

كما يتم تحديد أوائل الجمهورية بكل شعبة أدبية وعلمية (علمي علوم، علمي رياضة).

وأوضحت المصادر أنه ما زالت أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ورصد الدرجات مستمر داخل الكنترولات بشكل إلكترونى، حتى بعد غدٍ الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار أعمال تصحيح مواد الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات.

يذكر أن أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أول أغسطس المقبل، مؤكدًا أن نتيجة الامتحانات مبشرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.