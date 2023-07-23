الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأول منذ اندلاع الحرب.. القاهرة تستضيف اجتماعا موسعا لقوى الحرية والتغيير السودانية

شعار قوى الحرية والتغيير
شعار قوى الحرية والتغيير السودانية

تستضيف مصر لمدة يومين اجتماعا موسعا للمكون المدني في السودان، لمناقشة إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل ومخاطبة جذور الأزمة في البلاد لاستعادة السلام والاستقرار للشعب السوداني، وذلك بحسب بيان لقوى الحرية والتغيير السودانية.

وقالت قيادة قوى الحرية والتغيير السودانية، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها ستعقد "اجتماعا موسعا يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤ و٢٥ يوليو الجاري، في القاهرة.

وأضافت: أن "هذا الاجتماع يكتسب أهميته لكونه الأول للحرية والتغيير بصورة مباشرة منذ اندلاع الحرب في ١٥ أبريل الماضي ودخولها شهرها الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية لشعبنا في الداخل والخارج".

وتابعت: أن "انعقاد هذا الاجتماع المفصلي والتاريخي في مصر أمر ذو دلالات سياسية عديدة تأكيدا أن ما يجمع بين السودان ومصر وشعبي البلدين سيبقى وسيظل هو الأصل السائد".

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سياسى سودانى لـ"الدستور": النخب والمواطنون أعربوا عن ارتياحهم لنتائج قمة دول جوار السودان

نشكر مصر لجهودها المستمرة لإنهاء الحرب

وقدمت القوى، الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً لاستضافة السودانيات والسودانيين قبل الحرب وبعدها، بجانب حرص مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على لعب دور محوري ومفصلي مع بلدان الجوار والإقليم والمجتمع الدولي يسهم في إنهاء حرب السودان العبثية وفتح الطريق لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية".

وجددت قوى الحرية والتغيير، الدعوة لطرفي الحرب بالتوصل لوقف إطلاق النار في جولة مفاوضات جدة التي تعقد بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أنها "ستجري تشاور مع قيادات المجتمع السوداني المتواجدين في مصر حول بناء مستقبل جديد للسودان وحل القضايا في هذا الوقت الصعب".

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رئيس الوزراء: عقد مؤتمر قمة دول جوار السودان يؤكد حرص مصر على إنهاء الصراع

قمة جوار السودان

واستضافت مصر في 13 يوليو الماضي "قمة دول جوار السودان"، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين، وقد تضمن بيانها الختامي 8 بنود أبرزها "التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

ونصّت مخرجات "قمة دول جوار السودان" كذلك على "الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني، وإتلاف الممتلكات".

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