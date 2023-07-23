محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمديرية المالية بالديوان العام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، والمديرية المالية بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الإدارة المالية والمديرية المالية.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التكامل والتعاون بين منظومة العمل والإدارات المختصة لإنجاز العمل في الملفات الهامة، لافتا الى أهمية الالتزام بأسلوب عمل يكفل سرعة و دقة إنجاز الأعمال، مؤكدا أن الإدارة المالية بالمحافظة تعد من أهم الإدارات وتشرف على العديد من الملفات و المشروعات الهامة بالمحافظة، و تتكامل مع المديرية المالية في العمل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة، ولابد من تذليل كاقة المعوقات للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية.

ووجه المحافظ بتنفيذ الملفات التي تشرف عليها المديرية المالية والإدارة المالية على أعلى درجة من الكفاءة والدقة، كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الإخلاص في العمل و تحقيق أعلى درجة من الدقة والنزاهة في الأعمال التي تشهدها الإدارة المالية، وأكد على أهمية و سرعة إنجاز الأعمال و تذليل أي معوقات، مشددًا على تطوير مستوى العمل والأداء، تماشيًا مع التطور الإداري الذي حققته محافظة بورسعيد.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة " كارت ميزة"، والتي بدأت منذ السادسة من صباح اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، ومن المقرر أن تستمر توزيع البطاقات حتى السبت المقبل 29 يوليو، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، ويتم توزيع البطاقات من مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد، رافقه خلالها ايمان العزوني مدير عام الشئون المالية والإدارية.

والتقى محافظ بورسعيد، المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزة، مطمنئا على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين و سرعة حصولهم على البطاقات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحرة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء اي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الاجهزة الحكوميه وغير الحكومية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث