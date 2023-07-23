الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنهــــا 38 26

دمنهور 37 25

وادى النطرون 39 26

كفرالشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 37 25

نخل 38 20

كاترين 37 18

الطور 35 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 33 23

السلوم 35 23

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 30

أبورماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 41 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



العظمى الصغرى

مكة المكرمة 45 32

المدينة المنورة 44 31

الرياض 45 30

المنامة 40 33

أبوظبى 44 34

الدوحة 40 32

الكويت 49 30

دمشق 41 23

بيروت 32 28

عمان 36 23

القدس 35 23

غزة 32 27

بغداد 46 28

مسقط 33 29

صنعاء 29 18

الخرطوم 40 30

طرابلس 39 29

تونس 42 28

الجزائر 37 27

الرباط 28 19

نواكشوط 30 24



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 33 18

إسطنبول 32 23

إسلام آباد 34 25

نيودلهى 35 28

جاكرتا 33 24

بكين 33 25

كوالالمبور 33 25

طوكيو 34 24

أثينا 38 26

روما 38 27

باريس 24 14

مدريد 32 17

برلين 26 15

لندن 23 15

مونتريال 28 19

موسكو 18 13

نيويورك 30 22

واشنطن 32 21

أديس أبابا 20 13