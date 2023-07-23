الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن الاجتماعى: عدد المستفيدين من “تكافل وكرامة” بلغ 5.2 مليون

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بلغ 5.2 مليون.

وخصصت وزارة التضامن هذا الرابط للاستعلام عن الدعم https://tk.moss.gov.eg/.

وشكلت وزارة التضامن غرفة عمليات لمتابعة عمليات صرف الدعم، الذى بدأ منتصف الشهر، وذلك بالتعاون مع هيئة البريد المصري.

إجراءات الاشتراك فى البرنامج

حددت وزارة التضامن عددًا من الإجراءات للاشتراك فى البرنامج وذلك من خلال:-

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن وتقديم بعض المستندات ومنها:-

صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور من بطاقة الرقم القومى.

صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

المشروطية
وأوضحت أن المشروطية تعمل من خلال عدة شروط منها الاهتمام بصحة الأم والطفل حيث يتم زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الأطفال بالمدارس تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي، علاوة على عدم الزواج المبكر لأقل من 18 سنة.

 

موازنة الدعم النقدي

وأشارت إلى أن موازنة الدعم ارتفعت من 2015 إلى 2024 وذلك كالآتي:-

3.4 مليار جنيه عام 2014 - 2015

6.7 مليار فى 2015 - 2016

9.1 مليار فى 2016 - 2017

12.2 مليار فى 2017 - 2018

16.8 مليار فى 2018 - 2019

17.7 مليار فى 2019 - 2020

18.5 مليار فى 2020 - 2021

19 مليارًا فى 2021 - 2022

 

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