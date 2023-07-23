جريندو يوقع على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي

أنهى نادي البنك الأهلي صفقة عبداللطيف جريندو لاعب فريق المصري البورسعيدي لضمه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وانتهى عقد جريندو مع المصري البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ووقع جريندو على عقود انضمامه إلى صفوف البنك الأهلي للانتقال إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

وشارك جريندو مع المصري في نهائي كأس الرابطة بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1.

وواجه لاعبو المصري انتقادات كبيرة من جانب الجماهير بعد نهاية مباراة الأمس بسبب سوء المستوى.

وسبق وكان جريندو قريبًا من الانضمام إلى صفوف الزمالك في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب تمسك إدارة المصري ببقاء اللاعب في يناير الماضي ورفضوا رحيله عن الفريق ليرحل في صفقة انتقال حر إلى البنك الأهلي مع نهاية الموسم.