الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سياحة الإسكندرية": "اعرف حقك" تهدف لتوعية الرواد ومنع أي تصرفات غير لائقة بالشواطئ

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

قال اللواء محمد عبد الرازق، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، إن شواطئ الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من العائلات من الاسكندرية او المحافظات المجاورة للاستمتاع بفصل الصيف، ولابد من المتابعة المستمرة لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام على الشواطئ.

وتابع عبد الرازق، انه لليوم الثالث على التوالي مازالت فعاليات حملة اعرف حقك مستمرة على شواطىء الاسكندرية والتي تتواصل حتى نهاية فصل الصيف، لتوعية الرواد بحقوقهم و منع اي تصرفات أو سلوكيات غير لائقة بشواطئنا.

واستجابة للعديد من الشكاوى، تضمنت أهم بنود الحملة تعليمات بعدم السماح للمصطافين بالخروج بملابس البحر أو بملابس غير لائقة إلى الشارع.

وأكمل عبد الرازق، ان مع استمرار حملات التوعية على شواطىء الاسكندرية بالفعل  تم منع عدد من رواد الشواطئ وإرجاعهم مرة أخرى إلى الشاطئ لارتدائهم الملابس اللائقة للسير بها في الشارع احتراما الآداب العامة للطريق.

وتضمنت حملات اعرف حقك الاهتمام بمنظومة النظافة، وتم تجميع و رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ. 

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حملة اعرف حقك شواطىء الاسكندرية شواطىءالعائلات الإسكندرية

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