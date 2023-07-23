الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محامي الزمالك يستشهد بمحمد صلاح لتبرئة أحمد عيد فى أزمة إنبي

أحمد عيد
أحمد عيد

كشف نصر الدين عزام محامي الزمالك عن قانونية مشاركة أحمد عيد لاعب فريق الزمالك مع الأبيض في البطولة العربية.

وهدد إنبي بتقديم شكوى ضد أحمد عيد وإيقافه حال مشاركته مع الفريق وذلك بسبب رفضه تفعيل العقد الموقع بين الزمالك وإنبي واللاعب وشرائه بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

وقال: "لا يحق لنادي انبي تفعيل شرط انتقال اللاعب أحمد عيد من نادي الزمالك طالما لم يتفق أو يوقع عقد مع اللاعب للموسم الجديد وذلك وفقا للوائح الفيفا".

وتابع :"وهي نفس الحالة لنجم منتخب مصر محمد صلاح عند انتقاله على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي إلى نادي فيرونتينا ولم يستطيع نادي فيرونتينا تفعيل شرط الشراء النهائي لعدم توصله لاتفاق مع اللاعب وانتقل وقتها محمد صلاح لنادي روما، وتم رفض شكوى نادي فيرونتينا ضد نادي تشيلسي واللاعب".

الزمالك نصر الدين عزام أحمد عيد فريق الزمالك البطولة العربية

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