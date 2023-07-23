الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخميس.. أبطال مسرحية "تشارلي" ضيوف منى الشاذلي في "معكم" (فيديو)

أبطال مسرحية تشارلي
أبطال مسرحية تشارلي

يحِّل أبطال وصنّاع مسرحية "تشارلي" ضيوفًا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة cbc.

وضيوف الحلقة هم: أيمن الشيوى، محمد فهيم، نور قدري، داليا الجندي، السيناريست مدحت العدل، حيث يتحدثون عن كواليس نجاح المسرحية، وعرضها في موسم الرياض، ثم العودة لعرضها في مصر.

المسرحية من تأليف الدكتور مدحت العدل، وتصميم ملابس ريم العدل، إكسسوار محمد سعد، إضاءة جون هيوي، مصمم رقصات عمرو باتريك، مخرج منفذ أسامة فوزي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي وموسيقية تصويرية نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ومن إخراج أحمد البوهي.

مسرحية موسيقية استعراضية عن حياة "تشارلي شابلن" ومدى تأثيره في صناعة السينما في العالم، وتتناول المسرحية قصته من جانبها الإنساني والمراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني حتى حصوله على "الأوسكار".

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