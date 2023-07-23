توزيع مساعدات مالية بقيمة 800 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجًا بسوهاج

وزعت جمعية الأورمان بسوهاج بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي مساعدات مالية لعدد ٤٠٠ أسرة، بواقع ٢٠٠٠ جنيه لكل أسرة، بإجمالي مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه، واستهدف التوزيع الحالات الأكثر احتياجًا من جميع مراكز المحافظة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة "كريستال" خلف استاد سوهاج الرياضي، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري الشلقامي، مدير مكتب الأورمان بسوهاج.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفي إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.

