الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع مساعدات مالية بقيمة 800 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجًا بسوهاج

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

وزعت جمعية الأورمان بسوهاج بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي مساعدات مالية لعدد ٤٠٠ أسرة، بواقع ٢٠٠٠ جنيه لكل أسرة، بإجمالي مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه، واستهدف التوزيع الحالات الأكثر احتياجًا من جميع مراكز المحافظة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة "كريستال" خلف استاد سوهاج الرياضي، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري الشلقامي، مدير مكتب الأورمان بسوهاج.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفي إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.
 

23 يوليو المجيدة استقرارها الإحتفال بالذكرى التضامن الاجتماعي الحالات الأكثر احتياجا الحماية الاجتماعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

"الدستور" تكشف سر اعتذار مرتضى ونجله عن السفر للسعودية مع بعثة الزمالك

بعد خطوبتها.. غموض يحيط بسقوط فتاة من غرفة نومها ببولاق الدكرور

العثور على جثة شاب مقتولًا فى ظروف غامضة بالسلام

الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد زيزو

القبض على عاطل وراء مقتل شاب عثر على جثته فى شقة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش