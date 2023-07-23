العثور على جثة عامل مخنوقا وملقى أمام منزله بالإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، جهودها لكشف لغز العثورعلى جثة عامل بمخبز مخنوقا وملقى أمام مدخل منزله فى القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارىء التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من "صلاح .ع.ه" 49 عاما، رئيس تمريض بصحة شمال سيناء ومقيم عزبة الصحة دائرة مركز القنطرة شرق بعثوره على جثة نجله "صلاح" 22 عاما، عامل بمخبز ملقاه أمام منزله وعليه آثار خنق وسحجات فى الجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث القنطرة شرق إلى مكان البلاغ حيث تبين من خلال مناظرتهم للجنة أن الجثة ملقاة على ظهرها وترتدى كامل ملابسها وعليها آثار خنق حول العنق وسحجات بالجسم.



ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى أبو خليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.