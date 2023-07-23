الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء قبول التقديم للمرحلة الثانية بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق

الثانوية الفنية
الثانوية الفنية للتمريض

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن بدء قبول التقديم "للمرحلة الثانية" للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق بنات، اعتبارًا من اليوم ٢٣ يوليو وحتى ٣٠ يوليو الجاري، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، من أبناء محافظة الإسماعيلية - مركز إداري القنطرة شرق، وسيكون القبول طبقًا للأعلى مجموعًا واجتياز الاختبارات.

يذكر أنه تم اكتمال الأعداد المطلوبة للطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى للتنسيق بباقي المدارس التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وهي “مدرسة التمريض بنات بالمستقبل، مدرسة التمريض بنين بالمستقبل، مدرسة التمريض بنين وبنات بالتل الكبير. مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب”.

 

 

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