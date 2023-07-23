وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفي بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات بأستراليا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للإسكواش، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للناشئات، بعد الفوز علي بطلة ماليزيا إيرا أزمانت بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية، والمُقامة في أستراليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وقال وزير الشباب والرياضة في رسالته للاعبة، "تهانينا للبطلة الشابة أمينة عرفي على فوزها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات في أستراليا، نعمل علي تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين في جميع الألعاب".

- الدولة مهتمة بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

من جانبها، وجهت رشا عرفي، والدة أمينة عرفي بطلة العالم لناشئي الاسكواش، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لما بُذل من مجهودات كبيرة لحل المشكلة التي تعرضت لها اللاعبة، والعمل علي تذليل كافة العقبات التي واجهت ابنتها أمينة عرفي، قبيل المشاركة بيطولة العالم، والتي توُجت بها.