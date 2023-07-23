رئيس مياه الإسكندرية: نجحنا فى تفعيل حساب البصمة الكربونية لمحطة ومبنى إدارى

قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، إن مياه الإسكندرية هي أول شركة تستطيع تفعيل حساب البصمة الكربونية لمحطة ومبنى إداري على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة.

وذكرت شركة مياه الإسكندرية في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مشاركة "جابر" في المؤتمر الدولي الرابع لهندسة الكيمياء والبتروكيماويات، والذي نظمته كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، حيث عرض تجربة الشركة حول حساب البصمة الكربونية لمحطة مياه الشرب.

وعبر "جابر" عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العلمي المهم، متمنيًا نجاح فعاليات المؤتمر والوصول للاستفادة القصوى من الأبحاث المعروضة في حل الكثير من المشكلات بأسلوب علمي مبتكر.

وأقيم المؤتمر بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا، وجامعة كيوشو باليابان، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس).

وشاركت شركة مياه الشرب، والصرف الصحي بالإسكندرية، بالمؤتمر بناءً على دعوة من الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات.