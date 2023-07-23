"نساء مصر" تهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو: منحت المرأة حقوقها

تقدمت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو.

وقالت "العبسي" في بيان لها، إن ذكرى ثورة ٢٣ يوليو تأتي استكمالاً لخطى الدولة التي عزمت على بناء جمهورية جديدة بفضل سواعد أبنائها وجيشها المخلص الذي لم يأل جهدا في الاصطفاف خلف الشعب المصري، وتم الانتصار لكل المبادئ التي جاءت من أجلها ثورة يوليو، أبرزها العدالة الاجتماعية والتنموية، والديمقراطية وبناء جيش قوي.

وأكدت أن ذكرى يوليو ستظل عنوان ثورة المصريين على الاستبداد ونظام الحكم الفاشي الذي بدد خيرات البلاد، وأصبح الجميع ينهش مقدرات وثروات الوطن، إلى أن وضع الجيش المصري يده بيد المصريين وأعلنوا رفضهم كافة الممارسات التي كان يمارسها الملك، إلى أن صححا معا الأوضاع، وتم وضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح، وإعلان قيام جمهورية جديدة ومرحلة بناء ما زالت الدولة المصرية ماضية إليها حتى الآن.

ولفتت إلى أن ثورة يوليو توجّت المرأة المصرية، وأعطت لها كثيرًا من حقوقها، وفتحت لها الباب لتمكينها داخل المجتمع، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين حياتها المجتمعية من خلال مجانية التعليم التي أتاحت للمرأة فرصة التعليم، وكذلك مشروع الأسر المنتجة، ومشروع الرائدات الريفيات، ومشروع النهوض بالمرأة الريفية.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن توابع الثورة الإيجابية قدمت الكثير من الخدمات التنموية لها، فضلا عن مشاركتها السياسية في كثير من الاستحقاقات، مما حفظ لها صورة تليق بقيمتها داخل المجتمع، وما زالت القيادة السياسية حتى يومنا هذا تحافظ على هذا التمكين بل وتسعى إلى توسيع مظلته في كل المجالات.