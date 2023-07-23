الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركينيوس يعلق على استبعاد مبابى من قائمة باريس سان جيرمان

مبابى
مبابى

علق البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، على استبعاد نجم الفريق كيليان مبابي من القائمة التحضيرية للموسم الجديد.

وخرج مبابي من قائمة باريس في اليابان بأمر من إدارة باريس، التي أعطت مهلة للاعب لحسم أمره من البقاء أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وقال ماركينيوس، في المؤتمر الصحفي اليوم في اليابان عن هذا الأمر: "إنه سؤال حساس، هو لاعب استثنائي، هذا السؤال يتجاوز اللاعبين ويتعلق هذا الأمر بالإدارة، آمل أن يكون جزءًا من مجموعتنا، وأن يساعدنا خلال هذا الموسم".

وتواجد مبابي في مران مستبعدي الفريق أمس، وخاض المران مع زملائه رغم تزايد احتمالات رحيله عن صفوف الفريق.

ويتدرب مبابي مع زملائه المستبعدين أيضًا من رحلة اليابان، وهم: "جورجينو فيندالوم، وليناردو باريديس، ويوليان دراكسلر، وعبدو ديالو، وكولين داجبا".

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

ماركينيوس باريس سان جيرمان سان جيرمان كيليان مبابي مبابي

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