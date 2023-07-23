الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

أبرز الرسائل.. حديث الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو (إنفوجراف)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمه مسجلة، اليوم الأحد، للشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بعد 70 عامًا على تأسيس الجمهورية الأولى ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر- كان لزامًا أن تفكر الدولة بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي للمسيرة الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وفي الإنفوجراف التالي تستعرض «الدستور» أهم رسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

الرئيس السيسي ثورة 23 يوليو السيسي رسائل الرئيس السيسي ذكرى ثورة يوليو

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