الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنبي يهدد بالتصعيد ضد الزمالك بعد انتظام أحمد عيد في التدريبات مع الأبيض

احمد عيد الظهير الأيمن
احمد عيد الظهير الأيمن لإنبي

كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي أن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى متمسك باستمرار أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق البترولي وتفعيل بند أحقية الشراء بعد انتهاء موسم الإعارة مع الفريق البترولي.

وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن إنبي يحق له تفعيل التعاقد مع اللاعب دون الرجوع إليه ودون موافقة الزمالك بشرط دفع مبلغ 3 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر أن اللاعب قطع التواصل مع إنبي وانتظم في تدريبات الزمالك مؤخراً  مما يضعه في موقف محرج ويعرضه للإيقاف وتوقيع عقوبات ضده في ظل أحقية إنبي  في الحصول على خدمات اللاعب.

 وخاطب مسؤول إنبي اتحاد الكرة من أجل تفعيل بند شراء أحمد عيد، كما تم الاستفسار على كيفية دفع قيمة الصفقة المقدرة بـ3 ملايين جنيه".

وكان أحمد عيد، قد صرح مؤخراً " قائلا لم أقم بالتوقيع على عقد بيعي لإنبي، حتى لو كان هناك بند شراء في العقد أنا لا أرغب في تفعيله".

وينص عقد اللاعب مع إنبي على أحقية النادي البترولي الاحتفاظ بخدماته  بعد انتهاء مدة الإعارة، بدون أدنى ممانعة من اللاعب مع سداد 3 ملايين جنيه لنادي الزمالك، وهذا البند ملزم لنادي الزمالك واللاعب المذكور بالعقد" وموجود نسخة من عقد اللاعب بالمنطقة التابع لها النادي بالإضافة نسختين واحدة بحوزة اللاعب والأخرى مع نادي إنبي.

وكان فريق إنبي قد انهاء الموسم في المركز السادس تحت القيادة الفنية لتامر مصطفى رغم تولية المسئولية والفريق كان يعاني بشدة من شبح الهبوط نتيجة تغيرات الأجهزة الفنية بعد خلافات حلمى طولان مع أيمن الشريعى رئيس النادي ثم التعاقد مع احمد كشرى ومن بعده طلعت يوسف ولما يكن التوفيق حليف الثنائى حتى تم الاستقرار على جهاز تامر مصطفي.

ويبحث مجلس الإدارة كيفية تدعيم الصفوف قبل بداية الموسم الجديد.

انبى أيمن الشريعى أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك عقد اللاعب مع إنبي احمد عيد الظهير الأيمن للفريق البترولي

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