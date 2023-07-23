الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

33 ألفًا و734 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية غدًا بالقاهرة

الإعدادية
الإعدادية

أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات (الدور الثانى) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، والتى تنطلق غدًا الإثنين. 

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان غدًا فى مادتى ( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب. 

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح مدير المديرية بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734، منهم 11933 طالبًا، بنين، و14404 طالبات بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية الـ33.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ33 متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة والمعلمين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

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