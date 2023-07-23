الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق ميكروباص دهس 5 مواطنين فى جسر السويس

حبس سائق ميكروباص
حبس سائق ميكروباص

أمرت نيابة السلام أول الجزئية، اليوم الأحد، بحبس سائق سيارة "ميكروباص" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس 5 مواطنين أثناء عبور الطريق بجسر السويس.

كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث، والاستعلام عن صحة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى حركته مرة أخرى.

وباجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ5 أشخاص على طريق جسر السويس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة السلام أول الجزئية سيارة ميكروباص سائق جسر السويس نقل المصابين

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